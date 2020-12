Ministerin: Zunehmende Impfbereitschaft in Bevölkerung

Mainz Trotz der Vorbehalte in Teilen der Bevölkerung gegen eine Corona-Impfung ist die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) zuversichtlich, noch viele Skeptiker vom Sinn dieser Maßnahme überzeugen zu können.

„Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Wir werden natürlich eine Zeit brauchen, aber es werden sich letztlich doch viele überzeugen lassen, die jetzt noch etwas skeptisch sind. Spätestens dann, wenn wir einen Impfstoff haben, der nicht mehr so hohe Ansprüche an die Kühlung und den Transport hat und der auch beim Hausarzt verimpft werden kann wie beispielsweise bei einer Grippeimpfung, werden wir eine noch größere Impfbereitschaft sehen.“

Wenn sie selbst von der Priorisierung her an der Reihe sei, werde sie sich „auf jeden Fall“ impfen lassen, sagte die 45-Jährige. „Ich bin überzeugt davon, dass dieser Impfstoff dazu beitragen wird, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Ich halte es für ganz wichtig, sich impfen zu lassen.“ Sie müsse sich aber wie viele andere auch gedulden und - das gelte für alle Bürgerinnen und Bürger - weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln beachten. „Die werden uns - Impfstoff hin oder her - auch im nächsten Jahr noch lange begleiten.“