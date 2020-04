Ministerin und Pflegegesellschaft streiten über Auflagen

Mainz Unter den Corona-Toten sind viele ältere Menschen. Um sie zu schützen, hat Rheinland-Pfalz strenge Regeln für Alten- und Pflegeheime erlassen. Über eine noch frische Rechtsverordnung entbrennt ein Streit mit der Pflegegesellschaft im Land.

83 Prozent der 114 bis zum Montag im Land an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Menschen seien über 70 Jahre alt gewesen, erklärte die Ministerin am Dienstag in Mainz. Es handele sich bei Senioren um eine besonders schützenswerte Personengruppe, das hätten auch Ausbrüche in Heimen in kleinerem Ausmaß in Worms oder in größerem Ausmaß in Würzburg oder Wolfsburg gezeigt. Dem Schutz dieser Menschen diene die seit 16. Mai geltende Rechtsverordnung für Heime.