Ministerin stellt weitere Lockerungen für Pflegeheime vor

Ein Mundschutz auf einem Tisch in einer Pflege- und Senioreneinrichtung. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Mainz Angesichts der nach wie vor wenigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz stehen weitere Lockerungen für Alten- und Pflegeheime im Land an. Eine neue Verordnung für diese Einrichtungen oder auch Unterkünfte für Menschen mit Behinderungen wird Gesundheitsministerin (SPD) heute in Mainz vorstellen.

