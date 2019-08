Ministerin Spiegel fordert Reform des Jugendhilferechts

Mainz Die Kinder- und Jugendhilfe sollte auf eine einheitliche Rechtsgrundlage gestellt werden - mit dieser Forderung stellte sich die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag hinter ein Bündnis von Wohlfahrts- und Behindertenverbänden, Pädagogen und Ärzten.

Die gegenwärtig getrennte Regelung in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern diskriminiere Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung, kritisierte Spiegel. Das Familienministerium in Mainz schloss sich einem bundesweiten Appell „Exklusion beenden“ an, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.