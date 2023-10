Mobilität Ministerin sieht positive ÖPNV-Entwicklung im Saarland

Ministerin Petra Berg kündigte an, auf Bundesebene für die Fortsetzung des Deutschlandtickets zu kämpfen. Die Verkehrsminister und -ministerinnen hätten sich in einer Sonderkonferenz in der vergangenen Woche einstimmig für die Fortführung zum Preis von 49 Euro ausgesprochen. „Dafür brauchen aber alle Beteiligten, die Aufgabenträger, die Verkehrsunternehmen und auch die Fahrgäste Planungs- und Finanzierungssicherheit“, so die Ministerin. „Und das möglichst schnell.“