Bildungsministerin : Ministerin: Schulschließungen bei Bildungsstudie spürbar

Saarbrücken/Berlin Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sieht die Ergebnisse einer Bildungsstudie zum Leistungsstand von Viertklässlern auch als erwartbare Folge von coronabedingten Schulschließungen.

Dies unterstreiche unter anderem die hohe Bedeutung von Präsenzunterricht, sagte sie am Montag in Saarbrücken. Ihr Ziel sei es, für mehr Personal an den Schulen zu sorgen und mehr individuelle Förderung zu ermöglichen.