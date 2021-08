Ministerin Schmitt für Landesgartenschau 2023 im Ahrtal

Koblenz/Mainz Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat sich trotz der Flutkatastrophe für die Landesgartenschau 2023 im Ahrtal ausgesprochen. „Ich glaube, es braucht eine der Situation angepasste Schau“, sagte die FDP-Politikerin der „Rhein-Zeitung“ (Mittwochausgabe).

„Ich bin dazu nächste Woche mit den Verantwortlichen in Gesprächen, weil es mir wichtig ist, ein Signal der Hoffnung und der Zuversicht zu geben“, kündigte sie an. „Natürlich sind ursprüngliche Pläne erst mal völlig unrealistisch. Aber die Schau könnte ein Signal der Hoffnung sein, auch wenn sie in anderer Form zu gestalten wäre.“