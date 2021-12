Ministerin nimmt Anordnung zu Ungeimpften in Behörde zurück

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann sitzt im Landtag. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat eine Anordnung zur räumlichen Abtrennung von ungeimpften Mitarbeitern in ihrer Behörde zurückgenommen. Dies sei auf Druck des Personalrats geschehen, sagte das Ministerium in Saarbrücken am Donnerstag mit Blick auf einen entsprechenden Bericht des Saarländischen Rundfunks.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der ursprünglichen Anordnung habe die Ministerin zudem den direkten Kontakt von ungeimpften Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu deren geimpften und genesenen Kollegen untersagt. Der SR zitierte Bachmann, sie habe die geimpften Mitarbeiter schützen wollen. Die Impfquote im Ministerium liege bei 97 Prozent.

(dpa)