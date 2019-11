Ministerin: Neue Chancen für Suchthilfe in Digitalen Medien

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Ministerin für Soziales, Arbeit und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Digitale Medien bieten nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin neue Möglichkeiten für die Suchtselbsthilfe. Nicht alle Betroffenen fänden auf herkömmlichem Weg oder über Webseiten in Gruppenangebote, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) anlässlich der Landestagung Suchtselbsthilfe Rheinland-Pfalz am Samstag in Mainz.

Diese stand unter dem Motto „Chancen nutzen - Digitale Zukunft gestalten“.

„Über Onlineangebote wie beispielsweise Chats oder Foren können auch Menschen erreicht werden, bei denen noch Vorbehalte gegenüber einem Gruppenbesuch bestehen oder die sich aus persönlichen Gründen keiner regelmäßigen Gruppe anschließen können“, sagte die Ministerin weiter. Einer der Vorreiter seien die Anonymen Alkoholiker, die seit einigen Jahren Online-Meetings anböten und gute Erfahrungen damit machten. Der Verein Kreuzbund sei dabei, unter dem Titel „Selbsthilfe goes online“ webbasierte Gesprächsangebote zu etablieren.