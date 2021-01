Ministerin gegen Vorstoß zu Vorteilen für Geimpfte

Saarbrücken Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat sich gegen den Vorschlag von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ausgesprochen, geimpften Menschen Ausnahmen von Corona-Beschränkungen zu ermöglichen.

Es sei wichtig, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin zusammenzuhalten. „Zudem ist zurzeit noch unklar, ob Geimpfte weiterhin das Virus in geschwächter Form bekommen können und dennoch andere anstecken können. So lange das unklar ist, müssen sich auch Geimpfte weiter an die Maßnahmen wie zum Beispiel das Tragen einer Maske halten“, sagte Bachmann.