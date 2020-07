Ministerin für einheitlichen Umgang mit Rückkehrern

Mainz Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) tritt für eine bundesweit einheitliche Regelung bei der Rückkehr von Urlaubern aus Corona-Risikogebieten ein. „Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, wie eine Ausbreitung des Virus nach der Urlaubszeit verhindert oder zumindest eingedämmt werden kann“, sagte sie am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Mittwochabend grundsätzlich drauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Am Freitag wollen die Minister weitere Details besprechen und ein Gesamtpaket beschließen.