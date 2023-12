Natur Ministerin Eder informiert über Zustand des Waldes

Mainz · Klimawandel, Hitze und Trockenheit machen dem Wald in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Das ist eine zentrale Erkenntnis auch des neuen Waldzustandsberichts für Rheinland-Pfalz, den Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) an diesem Freitag in Mainz gemeinsam mit Fachleuten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft im Detail vorstellen wird.

Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) von Rheiland-Pfalz. Foto: Helmut Fricke/dpa

Für die Erhebung zum Zustand der Bäume zwischen Westerwald und Südpfalz wurden laut Ministerium an 152 Stellen im Land insgesamt mehr als 3600 Bäume begutachtet - geschaut wurde etwa auf den Zustand der Baumkronen oder des Waldbodens. Im Bericht aus dem Vorjahr war von einem unverändert hohen Schadniveau die Rede gewesen, seinerzeit lag der Anteil geschädigter Bäume bei 81 Prozent. © dpa-infocom, dpa:231207-99-217318/2

