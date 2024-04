Gemüse Ministerin Berg eröffnet Freiland-Spargelsaison

Es gibt wieder frischen Spargel im Saarland: Die saarländische Umweltministerin Petra Berg (SPD) hat am Dienstag bei einem Ernteeinsatz in Kirkel die Freiland-Spargelsaison im Saarland eröffnet. Die Ernte habe etwas früher als sonst begonnen. Trotzdem bleibe bei der schwankenden Wetterlage abzuwarten, wie die Ernte ausfalle, teilte das Ministerium in Saarbrücken zu dem Starttermin mit. Derzeit kämpften die Regionalerzeuger zusätzlich mit Absatzproblemen.