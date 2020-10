Minister zum Saar-Haushalt: Wir werden die Krise meistern

Saarbrücken Das Saarland ist nach Ansicht von Finanzminister Peter Strobel (CDU) für die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie so gut wie möglich gerüstet. „Wir haben andere Krisen gemeistert und wir werden auch diese Krise meistern“, sagte Strobel am Dienstag im Landtag bei der Vorlage des Doppelhaushaltes für die Jahre 2021 und 2022. Das Land müsse „hohe pandemiebedingte Ausgaben tätigen und entsprechende Einnahmeverluste verkraften“.

Der Haushaltsentwurf, über den am Mittwoch debattiert und im Dezember entschieden wird, sieht Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 vor. Dafür werden Kredite in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro Schulden aufgenommen. Hinzu kommen jedoch noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie im Rahmen eines „Sondervermögens“. Schon im Juni hatte das Parlament mit einem Nachtragshaushalt wegen der Pandemie eine Kreditaufnahme von 506 Millionen Euro genehmigt und zugleich 691 Millionen Kredite für das Covid-„Sondervermögen“ beschlossen.