Flughafen : Minister zu Hahn: Keine Geschäfte mit russischen Oligarchen

Ein Radfahrer fährt an einem Terminal des insolventen Flughafens Hahn vorbei. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Wiesbaden Nach Hessens Finanzministerium hat sich auch dessen Ressortchef gegen einen Verkauf des insolventen Flughafens Hahn im Hunsrück an einen russischen Investor ausgesprochen. „Im Moment sollte und kann man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen“, sagte Finanzminister Michael Boddenberg am Dienstag dem Radiosender HR Info.

Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ergänzte er: „Es ist ganz sicher so, dass jemand, der dort zum Milliardär wird, jemand ist, der von Putins Gnaden seine Geschäfte führt. Und so jemand darf kein Objekt in Deutschland oder Europa kaufen.“