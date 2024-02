Esslingen Minister zu Fehde: „Crime als Lifestyle“ ist sehr beliebt

Bei den Ermittlungen zur anhaltenden Gewaltserie im Raum Stuttgart wollen Polizei und Landeskriminalamt (LKA) den Druck auf die beiden rivalisierenden Gruppen erhöhen und dabei auch strategischer vorgehen. Unter anderem soll das LKA künftig rund um die Führungsriegen ermitteln, während die Polizeipräsidien in der Fläche das Umfeld der Gruppen und ihre Mitläufer in den Blick nehmen werden, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart ankündigte.