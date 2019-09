Minister Wolf stellt Programm für „Tag des Denkmals“ vor

Konrad Wolf. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Mainz Um „Umbrüche in Kunst und Architektur“ dreht sich in diesem Jahr der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ am kommenden Sonntag (8. September). Es geht etwa um die Frage, wann ein Denkmal modern war und woran zu erkennen ist, dass es Zeitzeuge eines Umbruchs war.

Umbruch oder auch Wandel können sich auf die Verwendung von Materialien oder bestimmte Techniken beziehen, aber auch auf die sich wandelnde Rolle von Architekten oder den Wandel der Bau-Auftraggeber. So erklärt es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.