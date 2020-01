Minister Wolf stellt ersten Kulturförderbericht vor

Konrad Wolf. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Mainz Erstmals hat die rheinland-pfälzische Landesregierung in einem eigenen Bericht aufgelistet, wie viel Fördergeld an welche Kultureinrichtungen geflossen ist. Diesen ersten Kulturförderbericht wird Kulturminister Konrad Wolf (SPD) heute in Mainz vorstellen.

Er dreht sich um das Förderjahr 2018. Künftig soll es eine solche Zusammenstellung der Landesförderung nach Ministeriumsangaben regelmäßig geben.