Minister Wolf: Schnelle finanzielle Hilfe für Studenten

Mainz Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hat sich für schnelle Hilfen für Studenten in der Corona-Krise ausgesprochen. „Das Problem ist drängend“, sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Dieses Nothilfesystem solle an das Bafög-System angelehnt sein und das Geld wie Bafög zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als Darlehen ausgezahlt werden. Vorstellbar sei eine Bedarfsprüfung für ein paar Monate. Dabei müsse das Einkommen der Eltern außen vor bleiben. Die Notfallhilfe solle sich vielmehr an der Notlage der Studenten orientieren. „Sie sollen belegen, was sie an Verdienst hatten, was ihnen weggefallen ist und dass sie kein anderes Einkommen haben.“