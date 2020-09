Minister: Wälder fördern, Schweinepest bekämpfen

Weiskirchen Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und ihre Folgen stehen im Fokus eines Treffens der Agrarminister der Länder. Es geht aber auch um anderes: Um den Wald und um Geld.

Die Besitzer von ökologisch wertvollen Wäldern können darauf hoffen, dass der Beitrag des Waldes zu Klimaschutz und Biodiversität künftig honoriert wird. Dies zeichnet sich bei einem Treffen der Länder-Agrarminister ab, das am Freitag im saarländischen Weiskirchen endet. Über ein solches System werde in einer von ihrem Ministerium eingesetzten Arbeitsgruppe bereits beraten, sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Rande des Treffens der Deutschen Presse-Agentur. Die Minister beraten auch über den Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest.