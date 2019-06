Minister und Ampel-Parteien begrüßen Urteil zur Pkw-Maut

Mainz Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sowie die Parteien oder Fraktionen der Ampel-Koalition haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Pkw-Maut einhellig begrüßt.

Gerade für Rheinland-Pfalz und seine Grenzregionen hätte die Maut enormen wirtschaftlichen Schaden gebracht, sagte Wissing nach einer Mitteilung am Dienstag in Mainz. Die Entscheidung sei ein schlechtes Zeugnis für die Politik der Bundesregierung, aber ein gutes Signal für Europa und die Menschen in den Grenzregionen.