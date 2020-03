Minister nennt Saar-Haushalt „noch zufriedenstellend“

Peter Strobel (CDU), Finanzminister des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der Haushaltsabschluss 2019 des Saarlandes ist nach Ansicht von Finanzminister Peter Strobel (CDU) „trotz Konjunktureintrübung noch zufriedenstellend“ ausgefallen. Im Vergleich zu 2018 seien Mehreinnahmen erzielt und alle Voraussetzungen erfüllt worden, um Konsolidierungshilfen in Höhe von 260 Millionen zu erhalten, sagte Strobel am Donnerstag in Saarbrücken.



Das Land nahm 4,49 Milliarden Euro ein, die Ausgaben beliefen sich auf 4,54 Milliarden Euro.