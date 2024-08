Sicherheit Minister: Messer haben in Öffentlichkeit nichts zu suchen

„Wir hatten auch vor diesem schrecklichen Attentat und Terrorakt in Solingen das Thema von Großveranstaltungen im Blick und tragen mit Blick auf die Polizei dafür Sorge, dass die Veranstaltungen nach möglichen unbeschwerten Erlebnissen und nicht nach irgendwelchen Ängsten und Befürchtungen ausgerichtet sind“, sagte der Innenminister. Beim Radrennen Deutschlandtour in Saarbrücken seien sowohl robuste Kräfte als auch Zivilbeamte im Einsatz gewesen. Auch bei Festen und Großveranstaltungen in den kommenden Monaten sollen demnach derartige Sicherheitskonzepte greifen.