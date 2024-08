Nach GdP-Forderung Minister: Höhere Polizeizulage „unstrittig“

Jost kündigte an, mit dem Finanzminister darüber zu verhandeln, welche Möglichkeiten es in Sachen Polizeizulage in den kommenden Jahren geben könne. „Worüber wir reden müssen, ist die Höhe“, sagte er. Die von der GdP ebenfalls geforderte Ruhegehaltsfähigkeit werde er jedoch „nicht in Aussicht stellen können“.