Gesundheitspolitik Minister Hoch: Brauchen eine grundlegende Krankenhausreform

„Rheinland-Pfalz macht vor, wie moderne Krankenhausversorgung geht“, sagte Lauterbach. Mit großer Unterstützung der Landesregierung übernehme das Uni-Klinikum Mainz Verantwortung für die Spitzenmedizin in der Region. Es unterstütze umliegende Krankenhäuser mit seinem Spezialwissen, koordiniere die Versorgung in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie und baue die klinische Ausbildung von Medizinstudierenden in Kooperation mit anderen Kliniken aus.