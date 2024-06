Verfassungsschutz Minister: Gefährdung durch Rechtsextremismus und Islamismus

Innenminister Michael Ebling (SPD) warnt vor einer steigenden Gefährdung durch den Rechtsextremismus und Islamismus. „Beide Szenen sind sehr mobilisierungsfähig“, sagte der Innenminister am Montag in Mainz bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2023. „Sie finden immer leichter Anschluss auch in Richtung nicht-extremistischer Milieus.“ Diese Entwicklung sei besorgniserregend.