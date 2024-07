„Gute Perspektive“ möglich Minister erwartet von ZF „höchstmögliche Beschäftigung“

Wie viele der rund 10.000 Stellen in Saarbrücken abgebaut werden könnten, dazu wollte Barke keine Mutmaßungen anstellen. Aktuell liefen Gespräche zwischen Betriebsrat und Unternehmen, in die er sich nicht einmischen werde. „Das Unternehmen ist in der Verantwortung“, so Barke. Dies müsse konsolidieren und konzeptionelle Vorstellungen für die Zukunft entwickeln. Aus seiner Sicht sei es richtig, gezielt auf das Thema elektromobile Entwicklungen zu setzen. „Da habe ich Vertrauen“, so Barke. Er wolle jedoch nicht darüber spekulieren, ob das im Zusammenspiel mit Management und Mitbestimmung funktionieren werde. Er gehe jedoch so weit, zu sagen: „Unser Angebot, die Transformation dieses Standortes zu begleiten, machen wir fest an der Sicherung größtmöglicher Beschäftigung. Und dafür will ich das Konzept sehen.“