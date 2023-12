Sportveranstaltungen Minister erwartet mehr Stadionverbote für Randalierer

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling wünscht sich angesichts zunehmender Gewalt in Fußballstadien klare Ansagen und Sanktionen von Vereinen. Es habe zuletzt Fälle gegeben, bei denen Täter geradezu „exzessartig“ auf Krawall aus gewesen seien, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das geht dann auch über das der Polizei bekannte Klientel hinaus.“ Bei den jüngsten Krawallen in Frankfurt etwa rund um das Spiel der Eintracht gegen den VfB Stuttgart seien auch sechs rheinland-pfälzische Polizisten verletzt worden.