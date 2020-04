Minister Dulig stimmt Unternehmen auf schwere Zeiten ein

Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister von Sachsen, trägt Mundschutz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat angesichts der Corona-Krise die Unternehmen in Sachsen auf schwere Zeiten eingestimmt. „Wir müssen für das gesamte Jahr mit massiven Umsatzeinbrüchen rechnen“, sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa