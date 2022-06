Corona : Minister: Bund muss kostenlose Schnelltests weiter bezahlen

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Angesichts erneut steigender Corona-Zahlen fordert der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) eine weitere Komplett-Finanzierung der kostenlosen Bürger-Schnelltests durch den Bund. Die aktuelle Testverordnung des Bundes laufe zum Ende dieses Monats aus, sagte Jung am Montag in Saarbrücken.

„Klar ist, dass wenn nichts passiert, dann laufen alle Regelungen aus“, sagte Jung der Deutschen Presse-Agentur. Falls es noch zu neuen Regelungen komme, dann sei im Moment noch nicht sicher, wie diese aussehen. „Und es liegen noch keine finalisierten Vorschläge auf dem Tisch.“ Bürgerschnelltests und deren Finanzierung würden auch Thema auf der Gesundheitsministerkonferenz an diesem Mittwoch und Donnerstag in Magdeburg sein.

„Das Saarland ist der Auffassung, dass der Bund das weiter zahlen soll“, sagte der Minister. „Das sind Riesensummen, um die es da geht.“ Bislang sei das in der Verantwortung des Bundes. „Und da soll es auch bleiben“. In der Verordnung werden auch Testungen der Besucher in Pflegeheimen und Krankenhäusern geregelt.