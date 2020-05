Minister beraten über Kriterien für künftige EU-Agrarpolitik

Mainz/Berlin Mehr Ökolandbau fordert die Mainzer Umweltministerin Höfken. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner wendet sich gegen einseitige Belastungen.

Der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Rheinland-Pfalz stieg nach vorläufigen Daten des Umweltministeriums im vergangenen Jahr von 10,5 auf 11,2 Prozent. Erklärtes Ökolandbau-Ziel in Deutschland ist bislang ein Anteil von 20 Prozent. Die Bundesregierung hat dafür das Jahr 2030 genannt, Rheinland-Pfalz will das Ziel „mittelfristig“ erreichen. Bundesweit liegt der Anteil nach jüngsten Daten bei 9,1 Prozent.