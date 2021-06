Minister: Angriffe auf Naturschützer haben zugenommen

Saarbrücken Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Aggressionen gegen Naturschützer und Naturschützerinnen bis hin zu Angriffen zugenommen. Es gebe eindeutige Rückmeldungen der Naturwarte zu solchen Vorfällen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des saarländischen Umweltministeriums.

So gut es sei, dass viele Menschen während der Corona-Pandemie die Natur wieder entdeckten, seien Rowdytum und Vermüllung der Landschaft die Schattenseiten der Entwicklung. „Werden unsere Naturwächter beschimpft oder gar verletzt, werden wir das nicht einfach hinnehmen“, betonte Jost. Er kündigte für die zweite Junihälfte einen Austausch mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Naturwacht Saar an: „Wir müssen in einer Zeit, in der offensichtlich immer weniger Leute bereit sind, Regeln zu akzeptieren, darüber nachdenken, wie wir unsere Naturwacht in ihrer Arbeit entsprechend unterstützen können.“