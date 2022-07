Energiewende : Minikraftwerke im Rhein: Pioniere sehen Projekt gefährdet

St. Goar Der Strom erzeugt Strom: Besondere Bojen sollen mit der Rheinströmung Energie gewinnen. Doch eine Gesetzesänderung erschreckt die Unternehmer.

Eine elf Meter lange Strom-Boje schwimmt bereits bei St. Goar im Rhein. Sie ist mit einer Kette am Flussgrund verankert und sieht aus wie ein Torpedo. Die starke Rheinströmung soll innen einen Rotor antreiben und per Generator Strom erzeugen für die Einspeisung ins Stromnetz an Land. 15 weitere Bojen sollen folgen, alle jeweils sieben Tonnen schwer, gewartet mit Hilfe eines Arbeitsbootes. „Sie würden zusammen ein Standardwindrad ersetzen“, sagt Burkart.