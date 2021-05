Mini-Sommer am Sonntag in Rheinland-Pfalz

Die untergehende Sonne färbt den Himmel über einem Baggersee orange. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Offenbach Am Sonntag gibt es in Rheinland-Pfalz einen Mini-Sommer: Es kann bis zu 28 Grad warm werden, in der Vorderpfalz bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach berichtete.

In der Nacht zum Montag ziehen Wolken auf, in der zweiten Nachthälfte kommt von Westen her schauerartiger Regen, teils mit Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 11 Grad. Auch tagsüber bleibt es bewölkt mit Schauern, einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte bewegen sich von West nach Ost zwischen 18 und 24 Grad.

Am Dienstag ist der Sommer dann erstmal vorbei: Es wird überwiegend stark bewölkt und es gibt schauerartige Niederschläge. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 16 bis 18 Grad, in der Hocheifel um 14 Grad.