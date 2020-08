Mindestens zwei Badetote im Saarland

Rettungsübung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit einem Rettungsboot. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bad Nenndorf In diesem Jahr sind im Saarland bislang mindestens zwei Menschen ertrunken. Das entspreche der Zahl im Vorjahreszeitraum, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bad Nenndorf am Donnerstag mit.

