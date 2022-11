Feuerwehreinsatz : Mindestens halbe Million Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen beisammen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Bei einem Lagerhallenbrand in Neunkirchen ist ein Schaden von mehr als einer halbe Million Euro entstanden. Das Feuer wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht zum Samstag entdeckt. Laut Feuerwehr haben in der Spitze bis zu 150 Einsatzkräfte das Feuer bekämpft, das in einer Halle der ehemaligen Schlossbrauerei ausgebrochen war.

Als ausgesprochen schwierig erwies sich demnach die Versorgung mit Löschwasser, das aus rund 200 Meter Entfernung hergeleitet werden musste. Auch bei der Entrauchung der Halle und der Kontrolle der Glutnester stießen die Feuerwehrleute auf Schwierigkeiten. Nach fünf Stunden Einsatz in der Nacht mussten am Morgen erneut Kräfte ausrücken, um weitere Glutnester zu löschen.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt. Die Lagerhalle wurde nach Angaben des Sprechers von unterschiedlichen Firmen genutzt. In ihr wurden unter anderem Möbel und Computer aufbewahrt.

© dpa-infocom, dpa:221119-99-578545/3

(dpa)