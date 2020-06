Millionenschaden bei Brand: Löscharbeiten gehen weiter

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht im Sonnenuntergang auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Diez Die Löscharbeiten nach dem Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Diez nahe Limburg gehen auch am Wochenende weiter. Es werde voraussichtlich noch bis Mitte der Woche dauern, bis alle Glutnester endgültig gelöscht seien, teilte eine Sprecherin der Rhein-Lahn-Kreisverwaltung am Samstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ab Montag soll das Industriegebiet allerdings wieder freigegeben werden.

Es seien weiterhin rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, sagte die Sprecherin. Bagger zögen Glutnester auseinander. Zudem breche unter einer Dachkonstruktion der Halle immer wieder Feuer aus. Diese solle nun von einer Firma mit speziellem Werkzeug abgerissen werden, um das darunterliegende Feuer zu löschen.