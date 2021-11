Millionenförderung für ländlichen Raum im Saarland

Saarbrücken Das Saarland erhält in der kommenden Förderperiode von 2023 bis 2027 rund 56 Millionen Euro aus dem europäischen Fördertopf für Landwirtschaft und ländlichen Raum (ELER). Dies sei mehr als das Doppelte der bisherigen Jahrestranche und gehe auf Verhandlungserfolge bei den Agrarministerkonferenzen zurück, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag.

„So viel Geld, wie in den kommenden Jahren für den ländlichen Raum im Saarland zur Verfügung steht, gab es noch nie“, sagte Jost. „Wir haben jetzt die Chance, auf Augenhöhe mit anderen Regionen in Deutschland das umzusetzen, was die schon seit Jahrzehnten machen.“