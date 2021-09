Steuergeld für Automobilbauer : Dicke Konkurrenz fürs Saarland – Wofür Opel in Kaiserslautern Millionen aus der Staatskasse bekommt

Kaiserslautern Einen dreistelligen Millionenbetrag investieren der Bund und Rheinland-Pfalz in das Opel-Werk in Kaiserslautern. Genau in den Industriezweig, den die Landesregierung in Saarbrücken auch forciert. Entsteht hier ein Konkurrenzkampf der Standorte Pfalz – Saarland?

Die geplante Batteriezellfertigung am Opel-Standort Kaiserslautern wird mit Steuergeld in Höhe von rund 437 Millionen Euro unterstützt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) übergaben jetzt den Förderbescheid. „Wir wollen, dass die innovativsten, nachhaltigsten und effizientesten Batterien aus Deutschland und Europa kommen“, sagte Altmaier bei der Übergabe in der pfälzischen Stadt. Es sei ein großer Schritt zur Ermöglichung von Klimaschutz und ökologischer Transformation. „Und gleichzeitig ein großer Schritt zum Erhalt der industriellen Basis Europas, Frankreichs und Deutschlands.“

Dreyer sagte, von der Batteriezellfertigung werde auch ein positives Signal für die Transformation der Wirtschaft ausgehen. „Menschen müssen zu Gewinnern der Transformation werden. Dann verlieren sie die Angst.“ Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich zunächst mit rund 51 Millionen Euro, die in der Gesamtsumme inbegriffen sind.

Nach Schätzung von Altmaier werden 2030 „auf den Straßen in Deutschland ungefähr 14 bis 15 Millionen Elektrofahrzeuge“ unterwegs sein. „Heute ist es eine Million.“ Die Entwicklung verlaufe „schneller und besser, als wir es uns vorgestellt haben“.

„Wir geben in Deutschland drei Milliarden Euro aus im Rahmen des großen gemeinsamen Projekts, um die Batteriezellenproduktion wieder heimisch zu machen“, sagte der Bundeswirtschaftsminister. „Die Technik wird in Europa und in Deutschland wieder heimisch werden.“

Opel-Arbeitsdirektor Ralph Wangemann sprach von einer „echten Giga-Factory für Batteriezellen“ in Kaiserslautern. „Ab 2023 werden wir schrittweise drei Blöcke mit Kapazität von jeweils acht Gigawattstunden aufbauen. Die Produktion soll 2025 starten.“

Euro-Geldscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Der Autohersteller Opel will mit der Konzernmutter Stellantis und der französischen Total-Tochter Saft in Kaiserslautern Batteriezellen für jährlich ungefähr 500 000 Elektrofahrzeuge produzieren. Entstehen sollen rund 2000 Arbeitsplätze.

SVolt im Saarland mit ähnlicher Kapazität

Neue Jobs in gleicher Anzahl kündigte unlängst der chinesische Autobatterie-Herrsteller SVolt an. Das Unternehmen baut an zwei saarländischen Standorten seine Produktions- und Lagerstätten: in Heusweiler-Eiweiler und Überherrn.

SVolt gab die Produktionskapazität mit 24 Gigawattstunden an. Das entspreche Batterien für 300 000 bis 500 000 E-Fahrzeuge pro Jahr. Mitte 2022 soll die Produktion in der Modul- und Packfabrik in Eiweiler starten, Ende 2023 die Batteriezellfertigung in Überherrn. Das Großprojekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Saar-Wirtschaftsministerium und der staatlichen Strukturholding Saar GmbH (SHS).

Das Saarland erhielt bei der Suche nach einem Europa-Standort den Zuschlag. Es hatte sich gegen mehr als 30 Konkurrenten durchgesetzt. Diesen Erfolg reklamierte im November vergangenen Jahres bei Bekanntgabe der Ansiedlung Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) aufgrund des Verhandlungsgeschicks ihrer Mitarbeiter für sich.

Unterdessen erhielt SVolt bereits erste Aufträge. Der Autokonzern Stellantis bezieht ab 2025 Batterien aus dem Saarland, teilte ein SVolt-Sprecher mit, ohne aber konkrete Angaben über das Auftragsvolumen zu nennen.