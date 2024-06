Frankenstein Millionen-Förderung für Naturschutzprojekt im Pfälzerwald

Ein größer angelegtes Naturschutzprojekt im Pfälzerwald soll dem Artenschutz und Weidetierhaltern zugutekommen. Es gehe darum, der Schäferei zu helfen und über Jahrhunderte von Weidetieren und ihren Hirten geprägte Flächen langfristig zu sichern, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nach einer Mitteilung am Freitag in Frankenstein im Kreis Kaiserslautern. Weidetiere seien quasi „Architekten der Natur“ und schafften, was kein Mähwerk schaffe: „ein Mosaik vielfältiger Lebensräume für Pflanzen und Tiere“. Besonders Schafe sorgten als „Samentaxis“ für eine gesunde Natur.