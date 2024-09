Katastrophenschutz Millionen Fördermittel für Bau von Sirenen

An diesem Donnerstag werden auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Katastrophen-Warnsysteme getestet. Beim bundesweiten Warntag wird um 11.00 Uhr wieder ein Probealarm über verschiedene Kanäle ausgelöst. So werden in zahlreiche Städten und Gemeinden die Sirenen auf den Dächern heulen, Handy-Warnapps auslösen und die Informationen über Radio, Fernsehen und Informationstafeln in der gesamten Republik verbreitet werden.