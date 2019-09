Milliardenhilfe für saarländische Kommunen in Sicht

Saarbrücken Die verschuldeten Kommunen des Saarlandes sollen eine Milliarde Euro Finanzhilfen bekommen. Das sieht der sogenannte Saarlandpakt vor, dem der Landtag am Mittwoch in erster Lesung bei Stimmenthaltung der AfD zustimmte.

Demnach übernimmt das Land eine Milliarde der kommunalen Kassenkredite von knapp zwei Milliarden Euro von den Städten und Gemeinden. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte, die Finanzhilfen seien „wirklich ein Meilenstein, wenn man sich anschaut, was in der Vergangenheit an die Kommunen geflossen ist“. Er fügte hinzu: „Das kann sich sehen lassen.“