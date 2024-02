Bildung Milliarden-Programm für Brennpunkt-Schulen: „Langer Weg“

Mit dem milliardenschweren Programm zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen sieht die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland gestärkt. „Wir schnüren ein großes Paket für jene Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen Bedingungen ins Leben starten“, sagte Hubig, die auch Koordinatorin der sozialdemokratisch geführten Kultusministerien ist, am Freitag nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin. Es sei ein langer Weg gewesen, „aber er hat sich gelohnt“.