Innere Sicherheit Militärische Objekte in Rheinland-Pfalz nicht in Gefahr

In Rheinland-Pfalz gibt es nach Darstellung des Innenministeriums derzeit „keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung militärisch genutzter Objekte“. Die Sicherheitsbehörden prüften jedoch kontinuierlich die Sicherheitslage und passten ihre Maßnahmen entsprechend an, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz mit. Einzelheiten nannte er nicht.