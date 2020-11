Mildes und unbeständiges Sonntagswetter erwartet

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Offenbach Für den Sonntagsspaziergang benötigen Ausflügler in Rheinland-Pfalz und im Saarland wohl keine Mütze und Handschuhe - aber ein Regenschirm kann nicht schaden. Im Laufe des Nachmittags wird es von Westen her zunehmend stark bewölkt, es droht schauerartiger Regen mit einzelnen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte.

Die Experten erwarten sehr milde Temperaturen mit Höchstwerten von 15 bis 17 Grad, im Bergland 12 bis 14 Grad.