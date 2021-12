Mildes, trockenes Neujahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Offenbach An Neujahr ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst mit stark bewölktem, aber meist trockenem Wetter zu rechnen. Im Tagesverlauf sind Auflockerungen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen bei zwölf bis 14 Grad, in Hochlagen bei elf Grad. In der Nacht zum Sonntag kommen laut DWD-Vorhersage zunehmend Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei acht bis vier Grad.

Am Sonntag werde es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise regnet es. Am Nachmittag und am Abend seien stärkere Schauer mit örtlichen Gewittern möglich. Die Höchstwerte liegen bei zehn bis zwölf Grad, in Hochlagen bei acht Grad. Am Montag bleibt es laut DWD bewölkt bis bedeckt. Während die Schauer zwischenzeitlich nachlassen sollen, sei am Nachmittag und Abend mit aufkommendem Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei maximal neun bis zwölf Grad, im Bergland bei sieben Grad. Meist wehe mäßiger Wind mit frischen bis starken Böen. In Hochlagen sind demnach teils stürmische Böen möglich.

(dpa)