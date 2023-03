Vorhersage Mildes, graues Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

An der Wolkendecke ändert sich am Donnerstag zunächst wenig, gebietsweise fällt Regen. Vereinzelt kommt es am Nachmittag zu Auflockerungen und örtlichen Schauern. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen von 13 bis 17 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler. Am Freitag geht es bei ähnlichen Temperaturen wechselhaft weiter. Dann sind zudem einzelne Gewitter möglich.