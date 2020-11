Mieten und Kaufpreise für Wohnungen weiter auf dem Vormarsch

Blick auf die Fassade eines Wohnhauses. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Wegen der vielerorts in Rheinland-Pfalz weiter steigenden Nachfrage nach Wohnraum sind die Mieten im ersten Halbjahr 2020 weiter gestiegen. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten lagen die Ausgaben für neu vermietete Wohnungen höher als im vergangenen Jahr, wie Sebastian Fückel vom Statistischen Landesamt am Donnerstag bei der Vorstellung der „Wohnungsmarktbeobachtung 2020“ in Mainz berichtete.

Diese Publikation wurde vom Finanzministerium, dem Statistischen Landesamt und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) zusammengestellt.

Am meisten mussten Mieter in den Unistädten und entlang der Rheinschiene hinblättern: An erster Stelle liegt dabei Mainz mit 11,86 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Tier (9,35 Euro) und Speyer (9,23 Euro). Bei den Kreisen liegen Mainz-Bingen (8,81 Euro) und Germersheim (8,45 Euro) vorn. Wesentlich günstiger wohnen Mieter dagegen in Zweibrücken (5,81 Euro) und Pirmasens (5,00 Euro) sowie in den Landkreisen Südwestpfalz (5,45 Euro) und Birkenfeld (5,18 Euro). Damit sind die Neuvertragsmieten den Angaben zufolge landesweit im Vergleich zu 2012 um 30 Prozent gestiegen.

Auch der langjährige Trend zu höheren Preisen beim Kauf von Immobilien hält laut der Untersuchung an. So lag der Preis für Eigentumswohnungen im ersten Halbjahr 2020 im Landesschnitt bei 2746 Euro je Quadratmeter. Am teuersten sind dabei Eigentumswohnungen in Trier (3817 Euro) und Mainz (3660 Euro). Auch in Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Speyer und Landau werden mehr als 3000 Euro je Quadratmeter verlangt.