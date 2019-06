Mieten und Immobilienpreise steigen nur noch leicht

Saarbrücken Wohnungsmieten und Immobilienpreise steigen im Saarland nicht mehr so dramatisch wie noch in den vergangenen Jahren. Der Immobilienverband Deutschland sprach am Freitag in Saarbrücken bei der Vorstellung seines Immobilienpreisspiegels 2019 von einer „deutlichen Entschleunigung des Marktgeschehens“.

Danach verteuerten sich die Mieten in Deutschlands kleinstem Flächenland in den vergangenen zwölf Monaten zwar noch immer um 4,1 Prozent - im Jahr zuvor lag die Steigerung aber noch bei 8,4 Prozent.