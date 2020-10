Mick Schumacher vor erstem Formel-1-Training: Habe „Respekt“

Nürburg Mick Schumacher ist sich vor seinem ersten Formel-1-Trainingseinsatz an einem Grand-Prix-Wochenende auf dem Nürburgring der Erwartungshaltung bewusst. „Natürlich habe ich vor der ganzen Sache Respekt.

Es ist das erste Mal, dass wir vor den großen Augen fahren: vor allen Teamchefs, vor allen CEOs, vor allen Teams - von daher werde ich versuchen, das zu machen, was ich kann, wo ich weiß, dass es gut läuft und mich auf mich konzentrieren und versuchen, mein Bestes abzuliefern“, sagte der 21 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher vor dem Formel-1-Grand-Prix in der Eifel am Mittwoch RTL/ntv in einem Interview.